Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после ударов по Венесуэле заявил, что намерен добиваться участия американских компаний в работе венесуэльского нефтяного сектора.

В телефонном интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что нефтяные компании США "будут значительно вовлечены" в эту деятельность.

"Мы снизим цены на нефть. Когда вы занимаетесь нефтью, все следует за этим", - добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер был готов на переговоры по теме Венесуэлы, но настаивал, чтобы ее власти вернули контроль Вашингтону за нефтяными ресурсами.

Президент США утром в субботу сообщил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что объекты венесуэльской нефтяной промышленности не пострадали в ходе операции США в Венесуэле.

