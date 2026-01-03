Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после ударов по Венесуэле заявил, что намерен добиваться участия американских компаний в работе венесуэльского нефтяного сектора.
В телефонном интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что нефтяные компании США "будут значительно вовлечены" в эту деятельность.
"Мы снизим цены на нефть. Когда вы занимаетесь нефтью, все следует за этим", - добавил Трамп.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер был готов на переговоры по теме Венесуэлы, но настаивал, чтобы ее власти вернули контроль Вашингтону за нефтяными ресурсами.
Президент США утром в субботу сообщил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что объекты венесуэльской нефтяной промышленности не пострадали в ходе операции США в Венесуэле.