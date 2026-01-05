Кассовые сборы кинотеатров по итогам 2025 года составили 50,7 млрд рублей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Совокупные кассовые сборы кинопроката в 2025 году составили более 50 млрд рублей, почти 77% из них собрали российские фильмы; по сравнению с 2024 годом кассовые сборы выросли на 9,3%, а посещаемость снизилась почти на 7%, следует из данных Фонда кино.

"В 2025 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 50,7 млрд рублей, в кинотеатрах страны было продано 118,6 млн билетов (...) Годовой объем рынка кинопроката по кассовым сборам увеличился на 9,3% по отношению к 2024 году при снижении посещаемости на 6,9%", - говорится в сообщении об итогах кинопроката за 2025 год, представленных Единой автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

В 2024 году кассовые сборы кинотеатров составили 46,4 млрд рублей, а количество проданных билетов составило 127,3 млн.

Сборы российского кино в 2025 году достигли 39 млрд рублей, что составляет 76,9% от совокупных кассовых сборов. По сравнению с 2024 годом, когда сборы российского кино составили 36,1 млрд, они выросли на 8,1%.

На сеансы российских фильмов в 2025 году было продано 93,7 млн билетов или 79% от общего числа. В 2024 году на сеансы российских фильмов было продано 100 млн билетов (снижение на 6,3%).

Сборы зарубежных фильмов в 2025 году составили 11,7 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем в 2024 году, когда сборы составили 10,3 млрд рублей. На сеансы зарубежных фильмов было продано 24,9 млн билетов, что на 9,2% меньше, чем в 2024 году (27,4 млн билетов).

При этом, согласно данным ЕАИС, за последние 5 лет показатели российского кино увеличились в 3,7 раза по кассовым сборам - с 10,4 млрд рублей в 2021 году до 39 млрд рублей в 2025, и в 2,4 раза по посещаемости - с 39,7 млн в 2021 году до 93,7 млн в 2025 году.

В топ-пять самых посещаемых фильмов в кино в 2025 году вошли семейные фэнтезийные фильмы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (7,2 млн билетов, сборы - 3,34 млрд), "Финист. Первый богатырь" (6 млн билетов, сборы - 2,68 млрд рублей), "Горыныч" (4,1 млн билетов, сборы - 1,54 млрд рублей), комедия "Батя 2. Дед" (3,7 млн билетов, сборы -1,59 млрд рублей) и военная драма "Август" (3,6 млн билетов, сборы - 1,56 млрд рублей).

Единственным зарубежным фильмом, который попал в топ-10 по посещаемости, стала картина "Иллюзия обмана 3" (США), сборы которой составили 1,79 млрд рублей, а количество проданных билетов - 3,3 млн.

