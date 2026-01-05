Военные РФ за сутки уничтожили почти полсотни пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие российских группировок войск за сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 46 пунктов управления БПЛА украинской армии и несколько терминалов спутниковой связи Starlink противника, сообщили в понедельник официальные представители группировок.

"Выявлены и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки войск Вадима Астафьева, "на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены три антенны связи, три терминала спутниковой связи Starlink, наземный робототехнический комплекс, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и 11 антенн БПЛА".

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил об уничтожении станции спутниковой связи Starlink противника.