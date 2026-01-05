Поиск

Иностранные государства в 2025 г. удовлетворили 110 запросов Генпрокуратуры РФ о содействии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ за 11 месяцев минувшего года направила в иностранные государства 176 запросов о правоохранительном содействии, которые касались, в том числе, просьб о розыске имущества коррупционеров и данных, необходимых для реабилитации жертв политических репрессий, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"За рубеж направлено 176 запросов. Запросы о правоохранительном содействии касались предоставления информации, документов, в том числе о реабилитации жертв политических репрессий, обращений граждан, в них содержались просьбы о розыске имущества лиц в связи с удовлетворением судами исков Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции должностными лицами", - сказали в Генпрокуратуре.

Иностранными партнерами было исполнено 110 российских запросов о правоохранительном содействии. Между тем, отметили в Генпрокуратуре, "в исполнении ряда запросов отказано по политическим мотивам".

