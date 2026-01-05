В аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова вновь принимает и выпускает воздушные суда после вводившихся временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в понедельник.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения действовали около получаса, они, по данным Росавиации, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.