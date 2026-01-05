Поиск

В аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова вновь принимает и выпускает воздушные суда после вводившихся временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в понедельник.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения действовали около получаса, они, по данным Росавиации, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Саратов Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

 Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

Четыре человека погибли в ДТП с 10 автомобилями в Татарстане
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8058 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });