Обломки БПЛА упали на территории компрессорной станции в Ленобласти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фрагменты пораженного беспилотника упали на территории компрессорной станции в Волховском районе Ленинградской области, сообщил в ночь на вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

"Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции", - написал он в своем телеграм-канале.

Дрозденко добавил, что угрозы возникновения пожара и пострадавших нет.