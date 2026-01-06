Поиск

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток отразили две украинские контратаки в районе города Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма во вторник.

"На купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады охраны генерального штаба в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка, пытавшихся прорваться в Купянск", - сказал Бигма.

По его словам, потери украинской армии составили: более 10 военнослужащих, боевая бронемашина HMMWV производства США и пикап.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых квадрокоптеров. Выявлены и уничтожены 47 пунктов управления БПЛА, терминал спутниковой связи Starlink и четыре склада боеприпасов ВСУ", - сообщил Бигма.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Он сообщил, что военнослужащими уничтожены: девять антенн и одна вышка связи, семь наземных робототехнических комплексов, 20 блиндажей и укрытий ВСУ, восемь антенн и два пункта управления БПЛА, три терминала спутниковой связи Starlink и 21 беспилотник.

20 ноября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль город Купянск в Харьковской области.

