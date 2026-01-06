Поиск

Ряд поездов задержан после атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение поездов приостанавливалось из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры при падении обломков сбитого беспилотника в Воронежской области, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги во вторник.

"Сегодня, начиная с 3 часов 02 минут, пропуск поездов здесь был временно приостановлен вследствие повреждения железнодорожной инфраструктуры. Были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны восстановлено.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, минувшей ночью силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах региона было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка ряда поездов. В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект.

