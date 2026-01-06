Четверо человек погибли в результате аварии в ХМАО

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Четверо человек погибли, трое госпитализированы после ДТП с участием двух легковых машин в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла накануне поздно вечером на 91 км автодороги "Сургут-Нижневартовск". Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, где его автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser.

В сообщении отмечается, что четыре человека скончались до приезда скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.