Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в калужском аэропорту
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в международном аэропорту "Калуга" (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На онлайн-табло информации о задержке рейсов нет.
Как сообщалось, ограничения в калужском аэропорту вводились в ночь на вторник и были отменены примерно в 6:50 по Москве.