Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в калужском аэропорту

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в международном аэропорту "Калуга" (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На онлайн-табло информации о задержке рейсов нет.

Как сообщалось, ограничения в калужском аэропорту вводились в ночь на вторник и были отменены примерно в 6:50 по Москве.