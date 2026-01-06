Электроснабжение восстановлено в Туапсинском округе Краснодарского края

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили подачу электричества в Туапсинском округе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"В Туапсинском муниципальном округе восстановили электроснабжение. Энергетики отрабатывают точечные заявки от потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах Апшеронского района: в Хадыженском и Апшеронском городских поселениях, а также в Кубанском и Куринском сельских поселениях. В настоящее время работы продолжаются, без света остаются 175 домов в Отдаленном и Черниговском сельских поселениях.

Как сообщалось, 31 декабря и 1 января из-за непогоды на Кубани было нарушено электроснабжение в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов. Кроме того, была частично нарушена подача света в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях. Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения были обесточены полностью.