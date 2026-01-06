Поиск

Допграничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на обслуживание рейсов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко во вторник в своем телеграм-канале.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил представитель агентства.

"Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск", - напомнил Кореняко.

Геленджик аэропорт ограничения
