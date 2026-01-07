Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в 12:30 среды по камчатскому времени (03:30 мск). Его эпицентр находился в 61 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 79 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

30 июля прошлого года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.



