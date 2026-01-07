Поиск

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в 12:30 среды по камчатскому времени (03:30 мск). Его эпицентр находился в 61 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 79 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

30 июля прошлого года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.


Камчатка Петропавловск-Камчатский землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

 Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья

Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с Путиным

Нефтебаза подверглась атаке БПЛА в Белгородской области

Уиткофф заявил, что работа над документами о гарантиях безопасности Украины в основном завершена

США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности Украины

Что произошло за день: вторник, 6 января

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских сухих смесей Нестле

Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН

 Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });