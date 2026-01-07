Лавров заявил об "определенных сдвигах" в дипломатическом обеспечении СВО

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В сфере дипломатического обеспечения СВО есть "определенные сдвиги", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что мы в этой дипломатии нашей, российской, под руководством президента будем достигать всех тех целей, которые перед нами стоят. Сейчас, конечно, главная задача - обеспечить дипломатическое сопровождение усилиям наших бойцов на СВО. Есть уже определенные сдвиги, которые доказывают одну простую истину: когда твое дело правое, когда ты знаешь, ради чего ты работаешь, и когда ты знаешь, ради чего воюют на линии боевого соприкосновения наши ребята и девчонки, - тогда у тебя и в дипломатии все будет получаться правильно", - сказал Лавров 13-летней Евангелине Бердниковой, которая в рамках благотворительной акции "Елка желаний", загадала встретиться и взять интервью у министра иностранных дел.