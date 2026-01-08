Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток отразили две украинские контратаки в районе города Купянск Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма в четверг.

"На купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ, 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск", - сказал Бигма.

По его данным, потери украинской армии составили свыше 10 военнослужащих.

Бигма заявил, что в течение суток расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 40 беспилотников и 55 тяжелых боевых квадрокоптеров.

"Выявлено и уничтожено 49 пунктов управления БПЛА и пять складов боеприпасов", - сообщил он.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил представитель группировки Вадим Астафьев.

По его словам, за сутки уничтожены: 10 антенн связи, четыре терминала спутниковой связи Starlink, пять робототехнических комплексов, 33 блиндажа и укрытий с личным составом ВСУ.

20 ноября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль город Купянск в Харьковской области.