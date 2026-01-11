Поиск

Российские военнослужащие отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Контратака украинских войск отражена в районе города Купянск Харьковской области, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток отражена контратака подразделений механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск-Узловой", - сказал Бигма.

По его словам, в бою уничтожено пять украинских военнослужащих.

Поселок городского типа Купянск-Узловой находится на левом берегу реки Оскол в месте впадения в нее реки Лозоватка, выше по течению, рядом с локомотивным депо, граничит с городом Купянск.

20 ноября прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка "Запад" взяла под контроль город Купянск Харьковской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Купянск Иван Бигма
