Сильный ветер, осадки и подъем уровня рек ожидается в Крыму в ближайшие два дня

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10-11 января из-за непогоды, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике в пятницу.

"Вечером 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами 5-30 м/с", - говорится в сообщении.

На реках полуострова ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, при этом в низовьях рек Кача, Бельбек и Черная (запад и юго-запад Крыма) возможен выход на пойму. Неблагоприятные погодные условия связывают с прохождением циклона.

В ведомстве заявили, что существует угроза возникновения ЧС из-за аварий на объектах инфраструктуры, возможно нарушение транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.