Средства ПВО за неделю нейтрализовали более 1,3 тыс. дронов ВСУ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили свыше 1,3 тыс. украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за неделю уничтожены три боевые машины РСЗО, четыре зенитных ракетных комплекса.