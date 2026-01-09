Поиск

Средства ПВО за неделю нейтрализовали более 1,3 тыс. дронов ВСУ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили свыше 1,3 тыс. украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за неделю уничтожены три боевые машины РСЗО, четыре зенитных ракетных комплекса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило, что за неделю взяты под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

 В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры

Что произошло за день: четверг, 8 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });