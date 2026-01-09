Поиск

Самолет АК "Россия" выкатился за пределы ВПП аэропорта Архангельск

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") при посадке в аэропорту Архангельска в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает пресс-служба перевозчика.

"После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург - Архангельск 9 января произошло незначительное пересечение самолетом пределов ВПП передней стойкой шасси. Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на ВПП для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия", - говорится в сообщении.

"Высадка пассажиров производилась через заднюю дверь самолета. Угрозы безопасности не было", - отметила компания.

Согласно расписанию на сайте международного аэропорта "Архангельск" ("Талаги") имени Федора Абрамова, рейс FV6305 приземлился в 12:38. Полет выполнялся на самолете Superjet 100.

Superjet 100 Архангельск
