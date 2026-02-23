Поиск

Медведев сообщил, что РФ пока не получила от Украины ответа на озвученные позиции по урегулированию

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона на переговорах по украинскому урегулированию представила свои позиции по всем ключевым вопросам, включая вопросы по территориям и параметрам демилитаризации, ответа на них пока нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"У нас есть договоренность, мы результатов текущих переговоров не разглашаем. Но могу сказать, что российская сторона предъявила нашу позицию - она сформулирована Верховным главнокомандующим и неоднократно озвучивалась - включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации этого государства и целому ряду других моментов. Та сторона это воспринимает, но ответа мы пока не имеем", - сказал он в ходе встречи с военнослужащими одного из подразделений сил беспилотной авиации.

"По моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит", - отметил зампред Совбеза.

"Для части руководителей этого государства, как бы мы их ни называли и какими эпитетами ни награждали, - мы с вами это понимаем - продолжение военных действий - это продолжение собственной жизни. И если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать куда-то, на территорию одной из сопредельных стран - Польшу, Великобританию, еще какие-нибудь страны, которые предоставят убежище. А в худшем случае свои же и повесят прямо где-то на Майдане", - добавил Медведев, напомнив о судьбе Муссолини и Гитлера.

