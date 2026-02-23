Поиск

Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что эффект от возможных санкций ЕС против российской атомной промышленности будет отрицательным для экономики Европы.

"Это не первый анонс возможного включения в санкционные списки тех или иных направлений деятельности "Росатома". Мне кажется, европейская экономика еще не переварила последствия санкций энергетических в других сферах. Складывается впечатление, что любимый спорт в Евросоюзе - это прыжки на грабли, понимаете? Потому что эффект будет, конечно, отрицательный", - сказал Лихачев журналистам в понедельник.

"Готовы ли мы к этому? Конечно, да. Я еще раз подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы. И внутри страны, и за рубежом у нас в хорошем смысле слова стоит очередь наших международных партнеров на реализацию проектов атомной энергетики и не только атомной энергетики", - сказал он.

По словам главы госкорпорации, замена российских технологий может привести к серьезным отрицательным последствиям. "Если мы развиваем наши компетенции с 50-х годов, совершенствуя реакторные технологии, системы управления, оптимизируя топливо, то понятно, что любая замена этих элементов приведет к серьезным отрицательным последствиям", - сообщил Лихачев.

"Но гораздо важнее безопасность. В моем понимании, вообще с этим огнем ядерной безопасности никто не вправе играть, даже в угоду каким бы то ни было ярким политическим амбициям", - подчеркнул он.

Как сообщалось, прибалтийские и северные страны ЕС призвали руководство блока ввести санкции против российской атомной отрасли и предложили включить эту меру в 20-й пакет ограничений.

