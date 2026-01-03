МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро и его супругу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Телеграм-канал МИД России распространил в субботу вечером заявление внешнеполитического ведомства относительно места пребывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в заявлении.

"Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога", - заявил МИД.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу сообщил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Позднее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.