Восстановлено электроснабжение более 90% пострадавших от непогоды потребителей Ярославской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение более 90% потребителей Ярославской области, оставшихся без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" в пятницу.

"К 19:00 восстановлено электроснабжение более 90% потребителей Ярославской области, которые ранее пострадали из-за прохождения по территории региона снежного циклона "Фрэнсис". В настоящее время специалисты филиала "Россети Центр" - "Ярэнерго" завершают работы по сети 10 кВ. Последствия непогоды устраняют 49 бригад "Ярэнерго": 142 специалиста, 56 единиц спецтехники. Энергетики будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал губернатор региона Михаил Евраев, электроснабжение было нарушено в трех муниципальных округах: в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском.