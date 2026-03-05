В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить посреднические услуги при урегулировании конфликта вокруг Ирана, заявил газете "Известия" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"При необходимости Россия готова предоставить посреднические услуги. У нас имеется соответствующий опыт", - сказал Ульянов.

По мнению Ульянова, Тегеран охотно воспользовался бы посредническими услугами России в нынешней ситуации.

"Но американцы дают понять, что им посредники не нужны. Мол, Вашингтон справится с текущими задачами самостоятельно. На самом деле получается это у американцев очень плохо", - сказал изданию Ульянов.

Во время венских переговоров по восстановлению "ядерной сделки" в 2021-2022 годах российская делегация неоднократно помогала западникам и иранцам найти общий язык, уточнил дипломат. И те, и другие, по его словам, высказывали глубокую признательность.