Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

Пункт выдачи заказов Wildberries на Новоданиловской набережной в Москве
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил и пресек схему по продаже контрафактной обуви, производимой под торговыми марками известных брендов, на маркетплейсе Wildberries.

"В течение суток Роспотребнадзор выявил и пресек деятельность по псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомством были начаты контрольно-надзорные мероприятия после публикации в телеграм-канале информации о производстве в РФ продукции под торговыми марками Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS. "В ходе проверки удалось установить личность предпринимателя, а также выяснить, что его деятельность развернулась в Республике Дагестан. (...) Так называемое "производство" обуви вышеупомянутых брендов было начато в 2026 году. За прошедшее время в оборот было введено свыше 7 тыс. пар обуви и более 1 тыс. единиц товаров легкой промышленности", - уточнили в ведомстве.

В рамках проверки, как сообщили в Роспотребнадзоре, "были установлены признаки псевдопроизводства и ввода в оборот контрафактной обуви". Декларации соответствия на товар были получены с грубыми нарушениями, что послужило основанием для признания их недействительными со стороны Роспотребнадзора.

"Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о фактах реализации продукции неизвестного происхождения. По имеющимся данным, всего было реализовано 83 пары обуви и 2 пары джинсов. Информация о ситуации также была передана оператору государственной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, для полного пресечения нелегальной деятельности и установления каналов поступления контрафактной продукции на территорию страны, Роспотребнадзор направил соответствующие сведения в правоохранительные и таможенные органы.

"Проверочные мероприятия в отношении предпринимателя продолжаются. По завершении проверки будут приняты меры административного реагирования", - добавили в Роспотребнадзоре.

Wildberries остановил продажи товаров данного предпринимателя после прекращения действия деклараций соответствия на продукцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ (ООО "РВБ"),

"Wildberries незамедлительно в добровольном порядке заблокировала карточки данного предпринимателя и остановила продажи его продукции после прекращения действия деклараций соответствия на продукцию", - сказали в пресс-службе.

