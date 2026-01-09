МИД РФ отверг обвинения России в повреждении здания посольства Катара в Киеве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обвинения России в причастности к повреждениям в Киеве здания посольства Катара являются ложными, заявили в МИД РФ.

"Украинские источники распространяют информацию о повреждениях Посольства Государства Катар в Киеве, якобы полученных в результате российского удара 9 января. Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания Посольства", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны, отмечается в сообщении.