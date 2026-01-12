Поиск

Путин призвал прокуроров надежно стоять на страже законности и порядка

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал прокуратуру одним из важнейших органов госвласти в России и призвал прокурорских работников к неравнодушному и неформальному отношению к проблемам, которые они решают.

"Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти. Вы решаете широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаиваете и восстанавливаете права и интересы граждан, общества и государства, вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживаете государственное обвинение в судебных инстанциях", - сказал Путин в поздравлении к Дню работника прокуратуры, которое размещено на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в работе прокуроров "не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу, ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства".

"Уверен, что работники органов прокуратуры будут и впредь честно, добросовестно выполнять свои обязанности, надежно стоять на страже закона и правопорядка", - сказал глава государства.

Путин отметил, что "этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни, кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны".

