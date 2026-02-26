В Белгороде почти 10 тыс. абонентов остались без света из-за энергосбоя

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о сбое в системе электроснабжения города в четверг.

"Зафиксировано технологическое нарушение в электросетях города. Из-за регулярных обстрелов ВСУ объектов энергетики Белгорода происходят сбои. В настоящее время временно отсутствует электроснабжение почти у 10 тысяч абонентов города", - написал мэр в четверг в своем телеграм-канале.

Бригады энергетиков оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и переводу потребителей на резервные схемы, добавил Демидов.

По его сведениям, ключевые социально значимые объекты работают от резервных источников электроснабжения.

"В связи с отключением электроэнергии не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ", - отметил мэр Белгорода.

Ранее в четверг сообщалось, что из-за перебоев в электроснабжении произошла остановка насосной станции второго подъема в Белгороде. По информации "Водоканала" Белгородской области, возможно временное снижение давления в центральной части города.