Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В этом году будет образован новый состав Центральной избирательной комиссии России на ближайшие пять лет, он приступит к работе в конце марта, сообщили в ЦИК РФ.

"В этом году завершаются полномочия членов ЦИК России, назначенных в 2021 году. Будет образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет (...). Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта. Первое заседание традиционно будет носить организационный характер", - говорится в телеграм-канале комиссии в четверг.

На нем члены комиссии тайным голосованием изберут первую тройку: председателя, заместителя председателя и секретаря ЦИК РФ.

В комиссии напомнили, что в составе Центризбиркома России - 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначит президент России; пять человек - Совет Федерации (из числа кандидатур, предложенных региональными парламентами и высшими должностными лицами субъектов РФ) и пять человек - Госдума (из числа кандидатур, предложенных депутатами нижней палаты, фракциями и другими депутатскими объединениями).