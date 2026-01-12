Школьников пяти районов Сахалина перевели на дистант из-за метели

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Школьники пяти районов Сахалина занимаются в понедельник в дистанционном режиме из-за метели и расчистки дорог, сообщают администрации муниципалитетов этих районов.

На дистанционное обучение из-за метели 12 января переведены школьники Холмского, Поронайского, Углегорского, Ногликского и Охинского районов.

Сахалинская область вторые сутки находится под влиянием циклона, который принес метели. На юге Сахалина в настоящее время метели стихают, ведется расчистка дорог.

Местных жителей просят не покидать населенные пункты до улучшения погоды.



