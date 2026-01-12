Поиск

В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве на 130 млн руб. при продаже автомобилей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Приморье семерых местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при продаже японских автомобилей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Всего в полицию обратились более 400 жителей Приморья и других регионов. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами аферистов при покупке на аукционах и доставке японских автомобилей, с общим материальным ущербом свыше 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство.

По данным следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о поставке автомобилей из Японии по ценам значительно ниже рыночных. В городах Владивостоке и Находке была организована сеть филиалов, где покупатели заключали дистанционные договоры. В документах указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а также закреплялась необходимость внесения предоплаты. При отказе от сделки деньги клиентам не возвращались.

При получении выяснялось, что параметры или стоимость автомобилей отличаются от ожидаемых, некоторые машины были без сопроводительных документов. Однако клиенты принимали заказ, чтобы не лишиться и денег, и транспорта, говорится в сообщении.

Задержаны семеро жителей Находки - пятеро мужчин и две женщины. Трое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, остальным в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.

