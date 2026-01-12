Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%, лидируют бумаги "Полюса"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как заметно выросшие за последние три торговых дня мировые цены на нефть, так и некоторое локальное затишье в новостном потоке относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2729,22 пункта (+0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,7%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум. Данные рынка труда США не изменили ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 50 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица составила 4,4% против 4,5% в ноябре. Показатель за ноябрь был пересмотрен с понижением - ранее сообщалось о 4,6%. Эксперты ожидали снижения безработицы до 4,5% с объявленного ранее ноябрьского значения.

Новые данные укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС не станет менять ставку на январском заседании. Вероятность того, что она останется на уровне 3,5-3,75% годовых, оценивается в более 95%, по данным CME Fedwatch.

Верховный суд США в пятницу не сообщил своего решения по вопросу о законности введения торговых пошлин администрацией президента страны Дональда Трампа. Ожидается, что оно может быть объявлено в среду, 14 января.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,55%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 12 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии, Южной Кореи и Гонконга подрастают на 0,4-0,9%.

Мировые цены на нефть 12 января утром демонстрируют плавный рост после активного повышения в предыдущие два торговых дня; участники рынка продолжают следить за событиями, происходящими вокруг Венесуэлы и Ирана. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,09%, до $63,4 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,07%, до $59,15 за баррель.

Военные США в настоящее время не предоставляют гарантий безопасности американским нефтяным компаниям в Венесуэле, заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт. "На данный момент - нет", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS News.

Райт добавил, что благодаря влиянию США, в частности, благодаря контролю за сбытом венесуэльской нефти, ситуация в Венесуэле, по мнению Вашингтона, изменится в лучшую сторону. Кроме того, по его прогнозу, американские нефтяные компании усилят присутствие в Венесуэле.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране и рассматривают различные варианты действий, сообщил американский президент Дональд Трамп. "Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что в ходе иранских протестов "убиты люди". На вопрос, как США отреагируют, если Иран атакует американские военные базы, президент заявил: "Мы нанесем им удары такого масштаба, какого они еще не испытывали".

Ранее CNN сообщил, что Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. Два источника телеканала отметили, что Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в отношении Ирана в связи с применением иранскими властями силы против массовых протестов в стране.

Рассматриваются нанесение ударов по иранским службам безопасности, используемым для подавления протестов; кибероперации против иранских военных и объектов режима; санкции против деятелей режима или секторов иранской экономики, таких как энергетика или банковский сектор; возможность предоставления таких технологий, как Starlink для разблокирования интернет-связи в Иране, помогая протестующим обойти информационную блокаду, сообщили американские чиновники.

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность санкционировать удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Трамп на фоне протестов в Иране в субботу заявил, что готов оказать содействие иранскому народу. "Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.