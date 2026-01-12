На курорте Шерегеш одну из канатных дорог закрыли после пожара

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В секторе А горнолыжного курорта Шерегеш на Кузбассе закрыта канатная дорога "Фристайл", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дирекции.

"Канатная дорога закрыта по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

В областном управлении МЧС "Интерфаксу" уточнили, что утром в здании машинного отделения канатной дороги произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 06:15 по местному времени, потушили его в 6:58.

"В результате пожара сгорела крыша на всей площади, обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 кв. м. Общая площадь 70 кв. м.", - сказали в МЧС.

Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.