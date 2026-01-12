Поиск

На курорте Шерегеш одну из канатных дорог закрыли после пожара

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В секторе А горнолыжного курорта Шерегеш на Кузбассе закрыта канатная дорога "Фристайл", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе дирекции.

"Канатная дорога закрыта по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

В областном управлении МЧС "Интерфаксу" уточнили, что утром в здании машинного отделения канатной дороги произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 06:15 по местному времени, потушили его в 6:58.

"В результате пожара сгорела крыша на всей площади, обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 кв. м. Общая площадь 70 кв. м.", - сказали в МЧС.

Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Кузбасс МЧС Шерегеш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Эрмитаже случилось короткое замыкание

Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Энергоснабжение нарушено в ряде приграничных районов Курской области

Что произошло за каникулы. Главное

Запорожская область оказалась частично обесточена

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью

Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

 Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 15 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });