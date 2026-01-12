Поиск

АФК "Система" планирует открыть представительство во Вьетнаме в 2026 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" в 2026 году планирует открыть представительство во Вьетнаме - такое решение принято по итогам рабочего визита в страну делегации корпорации во главе с ее основателем Владимиром Евтушенковым в начале января.

Как указано в сообщении АФК, в ходе рабочего визита команда "Системы" встретилась с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом и министром здравоохранения Дао Хонг Ланом, а также с представителями вьетнамских деловых кругов.

Корпорация готова развивать сотрудничество с вьетнамским бизнесом в таких высокотехнологичных сферах, как цифровизация, кибербезопасность, применение водородных технологий, а также в фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, она подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамской академией наук.

Представительство во Вьетнаме, как ожидается, будет способствовать развитию присутствия компаний из портфеля АФК в стране и в целом в азиатском регионе.

В частности, в 2025 году портфельный актив АФК - "Биннофарм Групп" - открыл представительство во Вьетнаме и подписал меморандум о сотрудничестве с VNVC для совместных исследований, разработки лекарств, GMP-сертификации и выхода на рынки Юго-Восточной Азии.

АФК Система Вьетнам Владимир Евтушенков Биннофарм Групп VNVC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту

"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

 "АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

В Эрмитаже случилось короткое замыкание

Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Энергоснабжение нарушено в ряде приграничных районов Курской области

Что произошло за каникулы. Главное

Запорожская область оказалась частично обесточена

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 15 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });