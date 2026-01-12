АФК "Система" планирует открыть представительство во Вьетнаме в 2026 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" в 2026 году планирует открыть представительство во Вьетнаме - такое решение принято по итогам рабочего визита в страну делегации корпорации во главе с ее основателем Владимиром Евтушенковым в начале января.

Как указано в сообщении АФК, в ходе рабочего визита команда "Системы" встретилась с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом и министром здравоохранения Дао Хонг Ланом, а также с представителями вьетнамских деловых кругов.

Корпорация готова развивать сотрудничество с вьетнамским бизнесом в таких высокотехнологичных сферах, как цифровизация, кибербезопасность, применение водородных технологий, а также в фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, она подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамской академией наук.

Представительство во Вьетнаме, как ожидается, будет способствовать развитию присутствия компаний из портфеля АФК в стране и в целом в азиатском регионе.

В частности, в 2025 году портфельный актив АФК - "Биннофарм Групп" - открыл представительство во Вьетнаме и подписал меморандум о сотрудничестве с VNVC для совместных исследований, разработки лекарств, GMP-сертификации и выхода на рынки Юго-Восточной Азии.