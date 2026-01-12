Поиск

В Казахстане оштрафовано Петропавловское отделение филиала РЖД

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Казахстане Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги"- привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением, сообщило 12 января Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Постановлением суда от 24 декабря 2025 года филиал ОАО "РЖД" оштрафован на 1,88 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 7,33 млн тенге. Постановление суда в законную силу не вступило, отметило агентство.

Основанием для проведения расследования послужило обращение одного из предприятий Северо-Казахстанской области о ценах на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, которые оказывает этот филиал РЖД.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области провел расследование нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и выявил признаки злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении и поддержании монопольно высокой цены на эти услуги.

"По результатам расследования подтверждено нарушение подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (злоупотребление доминирующим или монопольным положением). В отношении филиала ОАО "РЖД" составлен административный материал и выдано предписание об устранении нарушений", - пояснили в агентстве.

Предписание департамента исполнено. С 1 января 2026 года цена услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов снижена на 28% - с 754 698 тенге до 536 357 тенге (без учета НДС).

Официальный курс на 12 января - 509,94 тенге/$1.

Казахстан РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту

"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

 "АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

В Эрмитаже случилось короткое замыкание

Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Энергоснабжение нарушено в ряде приграничных районов Курской области

Что произошло за каникулы. Главное

Запорожская область оказалась частично обесточена

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8102 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 15 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });