В Казахстане оштрафовано Петропавловское отделение филиала РЖД

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Казахстане Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги"- привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением, сообщило 12 января Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Постановлением суда от 24 декабря 2025 года филиал ОАО "РЖД" оштрафован на 1,88 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 7,33 млн тенге. Постановление суда в законную силу не вступило, отметило агентство.

Основанием для проведения расследования послужило обращение одного из предприятий Северо-Казахстанской области о ценах на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, которые оказывает этот филиал РЖД.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области провел расследование нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и выявил признаки злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении и поддержании монопольно высокой цены на эти услуги.

"По результатам расследования подтверждено нарушение подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (злоупотребление доминирующим или монопольным положением). В отношении филиала ОАО "РЖД" составлен административный материал и выдано предписание об устранении нарушений", - пояснили в агентстве.

Предписание департамента исполнено. С 1 января 2026 года цена услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов снижена на 28% - с 754 698 тенге до 536 357 тенге (без учета НДС).

Официальный курс на 12 января - 509,94 тенге/$1.