Утечка 80 тонн бензина произошла в Мурманской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов произошел на территории нефтебазы в Оленегорске, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

Информация об утечке поступила в ведомство вечером 11 января. По предварительным данным, произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В пределах площадки вытекло около 80 тонн бензина марки Аи-95.

Для ликвидации разлива к месту происшествия прибыл личный состав экологической организации "Экоспас".

Специалисты проведут откачку нефтепродуктов и загрязненного снега с последующей утилизацией.

Мурманская область Оленегорск МЧС
