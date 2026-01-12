Поиск

Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании снизились в 2025 году на 0,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании снизились в декабре 2025 года на 4% в годовом исчислении, до 9 млн человек, сообщила компания. За весь год компания перевезла в дальнем следовании 126,7 млн человек, что на 0,6% ниже, чем годом ранее.

Всего в декабре поездки совершили 106,2 млн пассажиров (+1,2% к декабрю 2024 года), из них в пригородном сообщении - 97,2 млн человек (+1,7%).

Пассажирооборот в декабре 2025 года составил почти 10 млрд пасс-км, что на 1,4% ниже, чем годом ранее, в том числе в пригородном сообщении - 2,8 млрд пасс-км (+1,3%), в дальнем следовании - 7,2 млрд пасс-км (-2,4%).

Всего в 2025 году с вокзалов и станций железных дорог отправилось 1 млрд 310,2 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. В том числе в пригородном сообщении было перевезено 1 млрд 183,5 млн человек (+2,2% к 2024 году)

Пассажирооборот в 2025 году снизился на 0,9% в годовом исчислении и составил 142,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 36,1 млрд пасс-км (+2,4%), в дальнем следовании - 106,3 млрд пасс-км (-2%).

