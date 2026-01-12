Поиск

Госдума в весеннюю сессию планирует три правительственных часа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Госдуме на весеннюю сессию запланированы три правительственных часа, а также парламентские слушания о развитии отраслей легкой промышленности, сообщили в пресс-службе палаты.

Эти планы спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил на совещании с руководителями политических фракций 12 января.

"Отдельно речь шла о проведении парламентских слушаний по вопросам развития отраслей легкой промышленности, запланированных на 29 января, а также предстоящих "правительственных часов", - говорится в сообщении.

Правительственные часы планируются по следующим темам: "О приоритетах внешней политики России" с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова (11 февраля); "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности" (27 мая); "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" (24 июня).

Также участники совещания обсудили представление отчетов и докладов по итогам работы в 2025 году уполномоченного по правам человека в России, Счетной палаты, правительства и Банка России.

Кроме того, на встрече Володина с главами фракций обсуждались основные направления работы Госдумы на предстоящую десятую сессию VIII созыва и законопроекты, рассмотрение которых запланировано в приоритетном порядке. Среди них - внесенные президентом России на ратификацию соглашения с другими государствами, инициативы о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, повышении качества детского отдыха, совершенствовании лекарственного обеспечения граждан.

Первое пленарное заседание сессии состоится 13 января.

