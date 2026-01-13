ФСБ сообщила о задержании жителя Мариуполя за сбор сведений о ВС РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ задержала в Мариуполе несовершеннолетнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о российских военных, сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Мариуполя, 2008 г.р., причастного к государственной измене", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, несовершеннолетний установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины "посредством интернет-мессенджера и по их заданию осуществлял сбор сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариуполя".

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".