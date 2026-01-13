Поиск

ФСБ сообщила о задержании жителя Мариуполя за сбор сведений о ВС РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ задержала в Мариуполе несовершеннолетнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о российских военных, сообщил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Мариуполя, 2008 г.р., причастного к государственной измене", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, несовершеннолетний установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины "посредством интернет-мессенджера и по их заданию осуществлял сбор сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариуполя".

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".

ВС РФ ДНР ФСБ Мариуполь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме

Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

 Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

 Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8111 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });