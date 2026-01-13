ВС РФ повысил очередность погашения долгов на соц- и медстрахование в банкротстве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Задолженность по единому страховому взносу в банкротстве следует полностью удовлетворять во второй очереди реестра требований кредиторов, выделение в третью платежей по социальному и медицинскому страхованию более не должно производиться, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод сделала судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ, рассмотрев в конце декабря 2025 года три жалобы Федеральной налоговой службы, в том числе в рамках дела о банкротстве ООО "Электрические сети". В этой процедуре налоговый орган подал заявления о включении во вторую очередь реестра требований долга по единому страховому взносу в размере 312 тыс. рублей за 2023 год и 796,7 тыс. рублей за январь 2024 года.

Суды трех инстанций удовлетворили заявления частично. Они отнесли ко второй очереди только обязательства по взносам, приходящиеся на пенсионное страхование (247,7 тыс. рублей и 555,8 тыс. рублей). Остальная сумма долга была включена в третью очередь реестра. Это решение основывалось на разъяснении из обзора судебной практики ВС РФ от 2017 года. В этом документе говорилось, что обязательства по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в банкротстве приравниваются к долгам по зарплате и относятся ко второй очереди, но это правило не распространяется на взносы на социальное и медицинское страхование, которые включаются в третью очередь.

СКЭС ВС РФ с таким походом не согласилась. "...Суды не учли, что указанные разъяснения даны в отношении ранее действовавшего законодательства, которое претерпело существенные изменения с момента принятия упомянутого обзора судебной практики", - говорится в опубликованном определении. Платежи на отдельные виды страхования являлись раздельными по действовавшим до 1 января 2023 года положениям Налогового кодекса, а затем в результате проведенной реформы был введен единый тариф страховых взносов, уплачиваемых одной суммой, а сами взносы стали рассматриваться как единый социальный платеж, являющийся обязательной частью расходов на наем рабочей силы, отметила коллегия. "Выплаты, осуществляемые в пользу граждан в рамках обязательного социального страхования, в значительной части призваны заменить собой заработную плату в ситуации, когда ее получение в полном объеме затруднено по объективным жизненным обстоятельствам", - говорится в определении.

Задолженность же по оплате труда погашается в банкротстве во вторую очередь, поэтому и все обязательства по уплате единого страхового взноса относятся к требованиям, подлежащим удовлетворению в этой же очередности, решила коллегия. "При ином подходе повышается вероятность образования существенных диспропорций между платежами, которые вносятся работодателями на обязательное социальное страхование, и предоставляемым гражданам страховым обеспечением, что противоречит самой сути отношений по социальному страхованию", - говорится в определении.

Без отправки споров на новое рассмотрение СКЭС ВС РФ удовлетворила требования ФНС и включила долги по единому страховому взносу во вторую очередь реестра.