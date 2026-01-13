Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области вечером во вторник, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр располагался в 126 км юго-восточнее села Рейдово на о. Итуруп, очаг залегал на глубине 41 км, сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие могли ощутить силой до четырех-пяти баллов в населенных пунктах островов Итуруп, Шикотан и Кунашир.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в трех населенных пунктах Итурупа - в городе Курильске (райцентр) и в двух селах Буревестник и Горное. Тревога цунами не объявлялась.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, социальных объектов и объектов ЖКХ на предмет возможных повреждений. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - сообщает пресс-служба.