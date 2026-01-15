Один человек погиб, трое пострадали из-за обстрелов в Херсонской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что один человек погиб в поселке Новая Маячка после удара БПЛА по грузовику, его личность устанавливается. В Каховке ранения получил мужчина 1970 года рождения после удара по служебному трактору, в Бехтерах пострадал мужчина 1957 года рождения, оба госпитализированы.

Еще один человек ранен в Великих Копанях после удара дрона по автомобилю. Ему оказали медицинскую помощь на месте, сообщил Сальдо.