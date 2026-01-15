Поиск

Думский комитет предложил уточнить отчетность банков и МФО о долгах граждан

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил детализировать порядок, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также изменить срок вступления соответствующего закона в силу.

Документ (№902776-8) в апреле 2025 года внесло в парламент правительство. Законопроект предусматривает введение обязанности для кредитных и микрофинансовых организаций, самостоятельно занимающихся возвратом просроченной задолженности, представлять отчеты о своей деятельности в ФССП. Порядок, форму, сроки и периодичность отчетности будет устанавливать Минюст по согласованию с ЦБ.

В рамках первого чтения не был указан способ представления отчетов о деятельности по возврату просроченной задолженности. Ко второму чтению в законопроекте уточняется, что кредитные и микрофинансовые организации должны направлять отчет о деятельности по взысканию просроченной задолженности в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности) либо на бумажном носителе.

Комитет также поддержал изменение срока вступления закона в силу: вместо фиксированной даты (с 1 марта 2026 г.) предлагается установить, что нормы начнут действовать по истечении 180 дней после официального опубликования закона.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 24 июня. Как поясняла на пленарном заседании заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, нововведение направлено на расширение механизма контроля, который уже действует в отношении профессиональных коллекторских агентств, на банки и МФО, и должно усилить защиту прав граждан.

Непредставление отчетности повлечет ответственность по статье 19.7 КоАП (непредставление сведений в госорганы) - штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а также по статье 14.57 (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), где санкции достигают 500 тыс. рублей.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 20 января.

