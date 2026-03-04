Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок цветов в 2026 году может увеличиться до 500 млрд рублей с почти 450 млрд рублей в 2025 году, прогнозируют эксперты Россельхозбанка.

"Рост обеспечивается развитием отечественного цветоводства: за последние пять лет сборы свежесрезанных цветов увеличились в 1,5 раза", - говорится в сообщении банка.

По оценкам банка, в 2025 году в РФ произведено около 480 млн срезанных цветов и бутонов. В 2026 году ожидается дополнительный прирост на 15%, что позволит превысить отметку в 550 млн штук.

Более четверти годового объема продаж концентрируется в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, формируя основной сезонный пик спроса. Новой традицией покупки цветов стал заказ букетов через интернет. Сегодня до 50% продаж идет через онлайн, в мегаполисах Центрального федерального округа этот показатель превышает 60%.

Согласно сообщению, в 2025 году объем онлайн-заказов вырос примерно на 20%, в 2026 году ожидается дальнейшее увеличение - на 10-15%.

Основными цветочными категориями остаются розы, хризантемы и тюльпаны, на них приходится более 75% продаж. Одновременно усиливается интерес к декоративной зелени, которая придает композициям естественность и объем, а также повышает их стойкость, отмечают эксперты. В 2025 году объем продаж декоративной зелени оценивается в 45-60 млрд рублей, что подтверждает формирование отдельного сегмента внутри рынка.

По данным экспертов, среди сельхозорганизаций в производстве цветов лидируют производители Московской области (19%), Калужской области (14%), Мордовии (11%), Удмуртии (9%) и Оренбургской области (5%). "Существенную долю обеспечивают индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства Удмуртии: на регион приходится около 60% всех цветов, выращенных в этом сегменте", - говорится в сообщении.