До шести космонавтов планируется отобрать в рамках нового открытого набора

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - От четырех до шести человек планируется отобрать в рамках нового открытого набора в отряд космонавтов, который стартовал 4 февраля, сообщил исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда Олег Кононенко.

В начале следующего года планируется приступить к их общекосмической подготовке, сказал Кононенко журналистам в среду.

По его словам, новые кандидаты в космонавты будут готовы к полету в космос через 5-7 лет.

"Поэтому у нас верхний предел по отбору 35 лет, чтобы человек, даже потратив 7 лет, в еще относительно молодом возрасте слетал бы в космос и имел необходимый запас для последующих полетов",- сказал Кононенко.

Он сообщил, что на прошлой неделе была подана одна полноценная заявка.

"Это достаточно сложный процесс. С точки зрения медицины надо достаточно много собрать документов. Плюс справки об образовании, об опыте работы. Неделю назад была одна сформированная заявка, может сейчас и больше, пока комиссия не собиралась. Комиссия соберётся, тогда будет достаточное количество заявок для рассмотрения", - сказал и.о. начальника ЦПК.

4 февраля в "Роскосмосе" объявили о начале пятого открытого отбора в отряд космонавтов, претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Сообщалось, что отбирать претендентов поручено ЦПК при участии представителей Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Института медико-биологических проблем РАН.

Финальным днем приема документов станет 30 июня. Открытый набор завершится 30 сентября, 10 ноября - подведут его итоги, сообщали в "Роскосмосе".

Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по восемь кандидатов в космонавты, в 2021 и 2024 - по четыре.

На данный момент отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывает 27 человек.

