В РФ за 15 лет привлекли к ответственности за коррупцию 8 тысяч лиц с особым статусом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более восьми тысяч лиц с особым статусом привлечены к ответственности за все время существования Следственного комитета России.

"Я поясню для тех, кто не очень понимает этот термин. Это лица, которые пользуются правовой защитой, и просто так их к уголовной ответственности не привлечь, без боя они не сдаются", - сказал глава СКР Александр Бастрыкин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 15-летию ведомства.

Он пояснил, что, как правило, это депутаты, судьи и другие высокопоставленные чиновники.

Бастрыкин отметил, что за 15 лет в суды в общей сложности направлено 147 тысяч дел о коррупции в отношении 160 тысяч обвиняемых.

"Мы возместили ущерб на сумму 77 млрд рублей. Наложили арест на имущество коррупционеров на сумму 225 млрд рублей", - заключил Бастрыкин.