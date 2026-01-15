Поиск

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2025 году составили 881,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Это более чем вдвое меньше, чем в 2024 году, когда нефтяникам было выплачено из бюджета 1,815 трлн рублей.

Демпферные выплаты в декабре составили 57,8 млрд рублей против 64,7 млрд рублей в ноябре.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в декабре выплаты исполнены за ноябрь, а в ноябре - за октябрь.

Как сообщалось, общие выплаты по демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

