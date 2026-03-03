Глава СКР предложил лишать мигрантов гражданства за тяжкие преступления

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым расширить перечень оснований для лишения гражданства РФ натурализованных в стране мигрантов.

"Необходимо расширить диапазон перечня оснований прекращения гражданства, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии СКР.

Бастрыкин отметил, что позиция ведомства заключается в том, "что натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому".

По его словам, в 2025 году количество совершенных мигрантами преступлений возросло на 7% и составило 41 103 правонарушения.

"Изложенное выше говорит о том, что происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права её граждан", - заключил председатель СКР.