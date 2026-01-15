Три человека ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Три мирных жителя, включая главу села, пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"От ударов сразу двух беспилотников в посёлке Малиновка Белгородского округа ранены двое мужчин, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Геннадьевич Игнатов. Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте атаки повреждены ангар и два легковых автомобиля, добавил Гладков.

Еще один человек получил ранения в Грайворонском округе.

"В селе Глотово Грайворонского округа при атаке беспилотника ранен мужчина. Он получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. В Грайворонской ЦРБ ему оказывается вся необходимая помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - проинформировал губернатор.