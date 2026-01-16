Медведев сообщил о поступлении на контрактную службу в армию в 2025 году 422 704 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В 2025 году 422 704 человека заключили контракт на прохождение военной службы , еще 32 тысячи стали добровольцами, заявил на совещании по комплектованию войск беспилотных систем зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Два слова об итогах предыдущего года. Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие окончательные данные, которыми мы располагаем, - сказал он. - 32 тысячи человек заключили контакт о прохождении службы на добровольных началах. Это наши добровольцы".

Отрывок с кадрами совещания Медведев опубликовал в своем канале в мессенджере Max.

На совещании он представил доклад о достигнутых результатах президенту.